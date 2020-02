El jurat popular visita l'escenari del crim de la Guàrdia Urbana

El jurat popular del judici del crim de la Guàrdia Urbana visita aquest dilluns la casa on suposadament Rosa Peral i Albert López van assassinar Pedro Rodríguez. També inspeccionaran el domicili de l'exmarit de Peral i la pista forestal on es va localitzar el vehicle de la víctima amb el cadàver calcinat a dins el 2 de maig de l'any 2017. La comitiva judicial s'ha desplaçat en dos taxis i vehicles sense logotipar fins a Vilanova i la Geltrú, a la urbanització a tocar de Cubelles on vivien l'acusada i la víctima. Han arribat pocs abans de les onze del matí.El primer d'entrar a la casa ha estat el jutge, seguit del fiscal i les defenses. Després ho han fet els membres del jurat popular -cinc dones i quatre homes- que poden examinar totes les habitacions. Els dos acusats s'han desplaçat fins al lloc del crim en vehicles dels Mossos d'Esquadra i emmanillats, i han estat custodiats en l'accés al domicili. Agents dels Mossos també han protegit la porta de la casa i han tallat el trànsit del carrer amb una furgoneta de l'ARRO, un tot-terreny i diversos vehicles de paisà.La comitiva judicial ha visitat la casa, on viu el pare de Peral, per fer una inspecció ocular del lloc dels fets. No és habitual i ho va demanar la Fiscalia davant la falta de proves directes del crim. Després de visitar el domicili, el jurat farà el recorregut que se suposa que van fer els dos acusats.Segons la investigació, primer van anar prop de la casa de Rubén C., exmarit de Peral, per despistar dels investigadors i incriminar l'exparella, amb qui Peral no tenia bona relació. Després es traslladaran fins a la pista forestal prop del pantà de Foix on es va localitzar el vehicle calcinat de Pedro Rodríguez amb el seu cos a dins.

