Rosa Tous: «Vivim el procés amb preocupació. Es pot ser espanyol i estimar Catalunya»

La vicepresidenta corporativa de Tous, Rosa Tous, ha assegurat en una entrevista a Actualidad Económica, al suplement d'El Mundo , que des de la companyia "vivim el procés amb preocupació" ja que comporta "inestabilitat, incertesa, dubtes i moments tensos". La primogènita de la família Tous, propietaris d'un dels imperis del sector de les joies , considera que els empresaris "no han de cridar als quatre vents quin és el seu color" polític, però "la pressió que ens va arribar de tots cantons ens va fer acabar amb això: som espanyols i catalans".La manresana assegura que és difícil "ser més catalans que nosaltres", i com a catalana "puc entendre algunes visions dels independentistes", però com a espanyola "també entenc les altres posicions". Tot i així, assegura que mai van veure "prou risc" com per treure la seu de Tous de Catalunya, malgrat que "fiscalment ens sortiria a compte".El procés va comportar el col·lapse de la Fundació Rosa Oriol, que va acabar convertint-se en la Fundació Convent de Santa Clara amb els tres membres de la família fora del Patronat: ella i els seus pares, Rosa Oriol i Salvador Tous. La trencadissa va arribar quan des dels Tous es va voler fer fora del Patronat Pilar Rahola i Helena Rakòsnik -qui Tous considera només "conegudes" durant l'entrevista- en plena ebullició del procés."Vaig dir-li a sor Lucía que el Patronat de la Fundació havia de ser més apolític i transversal", i que "hi havia massa soroll". Per aquest motiu, els Tous van decidir sortir de la Fundació. "No és cert que ens fessin fora, tal i com s'ha dit". Tot i així, la seva sortida va coincidir amb el pols per Rahola i Rakosnik.Un altre dels elements que ha valorat Rosa Tous ha estat la possibilitat que la companyia surti a borsa. "Ens fa respecte sortir a borsa", admet, però és una de les possibilitats que "es troben a sobre la taula" ja que en els propers dos anys Partners Group es desprendrà del 25% de l'empresa que va adquirir el 2015. Tous gairebé descarta la recompra "perquè l'empresa val més ara" que fa cinc anys i les alternatives són "vendre aquesta part a un altre fons o sortir a borsa".Finalment, Rosa Tous també ha valorat l'impacte que ha suposat per a la joiera la notícia de la denúncia per usar la tècnica de l'electroforming "en només un 10% de les nostres peces". La vicepresidenta corporativa de la companyia admet que el que més mal li ha fet és que "ens han colpejat en la nostra honestedat", i això ha afectat en el negoci "tot i que és massa d'hora per fer valoracions".Sobre la vista judicial que va acabar amb l'arxivament de la denúncia , assegura que "mai no vàrem estar excessivament preocupats" perquè "sabem que hem fet les coses bé".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor