VÍDEO Enxampen un lladre que robava en una quinzena de cotxes a Altafulla

Amb la col·laboració de @PoliAltafulla detenim un home per cometre una quinzena de robatoris a interior de vehicles. El lladre multireincident ja es troba a presó! https://t.co/fjwVOFR7qT pic.twitter.com/t0XdQfQ5Mq — Mossos (@mossos) February 22, 2020

Els Mossos d’Esquadra de Tarragona, conjuntament amb la Policia Local d’Altafulla, van detenir dijous un home acusat de cometre quinze delictes de robatori amb força a l'interior de vehicles el passat 9 i 10 de febrer. El detingut és un veí de Tarragona de 26 anys.Segons fonts policials, el lladre feia servir un trenca-vidres per esmicolar un dels vidres davanters i, d'aquesta manera, accedia al seu interior per robar objectes que es trobaven a la vista.L'individu acumula prop d’una vuitantena d’antecedents policials, la majoria per delictes patrimonials. Aquest divendres va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona, que en va decretar el seu ingrés a presó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor