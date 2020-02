Tallada la Ronda de Dalt per un camió de cerveses que ha bolcat

🔴Un camió ha perdut la càrrega d'ampolles a la Ronda de Dalt a l'interior del Túnel de l'Oreneta, a Pedralbes -> Llobregat

❌Tallada la calçada central

👉Desviaments pel lateral #equipviari pic.twitter.com/mCAzchsWgf — Equip Viari (@equipviari) February 24, 2020

❌ Tallada la Ronda de Dalt #B20 en sentit Llobregat a l'altura del Túnel de l'Oreneta per un accident.#infotrànsit pic.twitter.com/zccuu4WUQC — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) February 24, 2020

La Ronda de Dalt està tallada en sentit Llobregat per l'accident d'un camió que ha bolcat i ha perdut les cerveses al mig de la calçada. L'inicident ha obligat a tallar la via al túnel de l'Oreneta, des del punt quilomètric 5,5 a l'11,5.El tall està generant fortes retencions tot i que ja s'ha començat a desviar el trànsit pel lateral.La Guàrdia Urbana ha informat que s'estan fent tasques de neteja per obrir la via el més aviat possible.

