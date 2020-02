Qui és qui en la taula de diàleg que arrencarà dimecres a la Moncloa

La taula de diàleg Estat-Generalitat , que es reunirà dimecres per primera vegada a Madrid, ja té l'alineació definitiva. El Govern ha fet públic aquest dilluns quins membres de l'executiu i quins dirigents de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC encapçalarien la part catalana , mentre que la Moncloa té definida la seva representació des de dijous passat.Aquestes són les 14 persones que s'asseuran dimecres a la capital espanyola en la primera trobada d'un mecanisme de nova creació que ha de resoldre el conflicte polític i al qual la part catalana hi porta l'autodeterminació, l'amnistia i el mediador internacional

