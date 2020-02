​Iglesias diu que caldrà tenir «paciència» a la taula de diàleg

El vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha remarcat que caldrà tenir "paciència" a la taula de diàleg entre governs perquè el conflicte català "es va arrossegant des de fa molts anys". "No es resoldrà ni en una reunió ni en dues ni en tres", ha dit aquest dilluns al matí en una entrevista a TVE, quan falten dos dies per la primera reunió de la taula de la qual Iglesias formarà part."Cal anar-hi amb la millor disposició al diàleg", amb una actitud "empàtica" per entendre els arguments dels altres i també "amb tota la claredat" sobre les "pròpies conviccions", ha afirmat. Iglesias ha afegit que la posició del govern espanyol "serà una" i que tots els representats de l'executiu treballaran "de forma col·legiada".Preguntat pel líder d'ERC, Oriol Junqueras, Iglesias ha dit que el govern espanyol "no pot decidir" qui és el seu interlocutor, independentment de la seva "situació processal". Segons el líder d'Unides Podem, l'executiu "no té capacitat de vetar ningú i ha d'assumir qui són els interlocutors polítics".En aquest sentit, Iglesias ha plantejat com a exemple hipotètic que si el president del PP, Pablo Casado, acabés a la presó però continués liderant el partit, aniria a la presó a veure'l.

