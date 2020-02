Arxivat l'expedient a uns policies espanyols per una baralla en un bar de Barcelona l'1-O

La policia espanyola ha arxivat l'expedient que hi havia obert a un grup d'agents enviats a Catalunya per una baralla en un bar del Born de Barcelona, segons ha avançat RAC1 . Els policies anaven beguts i exigien parlar castellà, i van protagonitzar una batussa abans que els propietaris truquessin els Mossos. Els implicats van quedar absolts per un jutjat de Barcelona i, un any més tard, el Cos Nacional de Policia també va tancar la investigació interna oberta per la seva actuació. Segons el Ministeri de l'Interior, a resposta d'una pregunta del diputat Jon Iñarritu, la culpa va ser tota dels cambrers.Els propietaris, però, no pensen el mateix. Segons van explicar l'octubre de 2017, els agents es van negar a pagar les consumicions i es negaven a deixar tancar el bar. "Somos la puta ley aquí en Barcelona! Cerráis y abrís cuando nosotros lo decimos", deien els policies, segons el propietari del bar.

