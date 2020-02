VÍDEO La creadora de la cançó «Volver» cola un missatge a favor de la tauromàquia a «Operación Triunfo»

No estaba ni pactado, ni previsto. En ningún ensayo lo ha hecho. Ha sido una sorpresa para todos. https://t.co/MUKHZ2WFyP — Tinet Rubira (@tinetr) February 23, 2020

Maialen en el tema tauromaquia es un gran SÍ.#OTDirecto23E pic.twitter.com/a5bmnwa5uM — Lewis (@thunderlouisx) January 23, 2020

Apología a la tauromaquia en prime time, en un canal público e internacional y con todo el descaro del mundo y dejando descolocada y mal a tu acompañante, Nia en este caso. Me parece bochornoso y asqueroso que esto se permita en pleno 2020 #OTGala6



pic.twitter.com/9j5lWYH8k4 — heronstairs🥀✨ // fan account (@blackfriarswift) February 23, 2020

Lo que le ha hecho Estrella Morente empezando la canción de manera distinta sin que su compañera Nia lo supiera es una marranada aparte de no querer entender que Maialen tiene todo el derecho del mundo a ser antitaurina y expresar su repulsa al sufrimiento animal #OTGala6 — Roy Galán (@RevolutionRoy) February 23, 2020

Estoy alucinando con lo que acaba de hacer Estrella Morente. Esto SÍ que es una falta de respeto gravísima a la audiencia #OTGala6 — Marione (@Maria_Marione) February 23, 2020

Estrella Morente, la cantant granadina coneguda per ser la creadora de "Volver", l'èxit que va aparèixer a la pel·lícula de Pedro Almodóvar que rep el mateix nom, va protagonitzar ahir una escena surrealista durant la sisena gala d'"Operación Triunfo".L'artista, casada amb el torer Javier Conde, va decidir modificar la primera estrofa de la cançó en directe sense previ avís. Ni a la direcció del programa, ni a la concursant amb la qual actuava -Nia- estaven al cas de la situació.La lletra deia el següent: "El torer no mata el toro ni el toro mata al torer. Els dos es juguen la vida en un joc d'atzar. No trafiqueu amb la seva ànima, no li perdoneu la vida al brau toro a la plaça, quina covardia. Robeu-li al toro la seva mort, a soles i en plena agonia".Tant Tinet Rubira, director de Gestmusic -empresa productora del programa-, com el professor de l'acadèmia Manu Guix es van desvincular de tota responsabilitat sobre aquest canvi de lletra. A més, van destacar que era el primer cop que l'artista la canviava durant tota la setmana d'assaigs.Aquesta modificació de la lletra es produeix després que la televisió espanyola es disculpés a través del seu defensor de l'audiència per uns comentaris durant el directe 24 hores de la concursant pamplonesa Maialen, que criticava la tauromàquia i titllava als seus aficionats de "nazis" i "psicòpates".La nova lletra improvisada per l'artista convidada al concurs de televisió espanyola va despertar una profunda indignació a les xarxes socials.

