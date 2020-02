Les pernoctacions hoteleres a Catalunya pugen un 4% al gener

El nombre de pernoctacions hoteleres a Catalunya va pujar un 4,04% interanual al gener, fins a les 2.267.461, segons les dades provisionals de la Conjuntura Turística Hotelera de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).L'increment s'explica principalment per la pujada dels turistes de l'Estat, que representa un creixement del 5,1%, arribant fins a les 708.914 pernoctacions. Catalunya és el tercer destí per aquests viatgers, per darrere de Madrid i Andalusia.Pel que fa a les pernoctacions dels turistes estrangers, l'increment interanual a Catalunya és del 3,5%, convertint-se en el segon destí preferit d'aquests visitants (la primera posició és per les Illes Canàries). Al conjunt de l'Estat, les pernoctacions en establiments hotelers van pujar gairebé un 3% al gener, superant les 15,9 milions.L'ocupació hotelera es va situar en el 43,4% a Catalunya el mes passat, mentre que la mitjana estatal va ser del 46,1%. Barcelona ha estat, juntament amb Madrid i el municipi canari de San Bartolomé de Tirajana, el punt turístic amb més pernoctacions al gener.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor