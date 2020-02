La platja del Somorrostro de Barcelona, acordonada per la possible presència d'un projectil

La platja del Somorrostro de Barcelona està acordonada per la presència d'un objecte al fons del mar que podria ser un projectil. L'objecte va ser localitzat per un bussejador que va alertar les autoritats diumenge a la tarda.Un buc de l'armada espanyola ha sortit de Cartagena aquest dilluns a les nou del matí i arribarà al voltant de les quatre de la tarda a la capital catalana, segons han explicat fonts de la Guàrdia Civil. Quan arribi, els especialistes valoraran si és factible realitzar la immersió aquest dilluns a la tarda o bé s'esperaran al dimarts, en funció de la llum que hi hagi.No és la primera vegada que s'albira un projectil a la costa catalana. El passat 26 d'agost la Guàrdia Urbana de Barcelona va desplegar un ampli cordó de seguretat per la troballa d'un artefacte explosiu de la guerra civil a la platja de Sant Sebastià . La bomba va ser descoberta per un agent de la Guàrdia Civil fora de servei.

