Lluís Puig compareix davant la justícia belga per afrontar la tercera euroordre

L'exconseller Lluís Puig ha comparegut aquest dilluns davant la justícia belga per afrontar la tercera euroordre pel cas de l'1-O. A primera hora del matí, Puig ha arribat al Palau de Justícia de Brussel·les acompanyat per la seva dona per assistir a la vista oral sobre la petició d'extradició emesa pel Tribunal Suprem, que el reclama per malversació.L'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín tenen el seu procés d'extradició paralitzat mentre l'Eurocambra decideix si els hi aixeca la immunitat que tenen com a eurodiputats.

