Consellers i dirigents de JxCat i ERC acompanyaran Torra i Aragonès a la taula de diàleg

La delegació catalana a la taula de diàleg que arrencarà aquest dimecres a la Moncloa ja té alineació definitiva. Jordi Puigneró, Alfred Bosch, Marta Vilalta, Elsa Artadi, Josep Maria Jové i Josep Rius acompanyaran el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès a Madrid, on es trobaran amb Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Carmen Calvo, Salvador Illa, Manuel Castells i Carolina Darias. Els integrants de la part estatal estaven definits des de dijous, però la part catalana ha estat en discussió fins ara.En un comunicat, l'executiu ha assenyalat que la representació catalana hauria d'estar integrada per l'expresident Carles Puigdemont -exiliat a Bèlgica, l'exvicepresident Oriol Junqueras -privat de llibertat a Lledoners-, Jordi Sànchez -expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, president de la Crida Nacional per la República i empresonat a Lledoners- i Marta Rovira, secretària general d'ERC i exiliada a Suïssa. Com que la seva situació "impedeix un funcionament normal de la negociació", s'ha pres la decisió de crear una delegació catalana formada per consellers i dirigents de JxCat i ERC.Puigneró és conseller de Polítiques Digitals i proper a Puigdemont, forma part dels aspirants a ser el candidat efectiu de JxCat a les eleccions. Bosch -ERC- és conseller d'Acció Exteriors i Relacions Institucionals, i també l'encarregat de bastir l'ordre del dia de la comissió bilateral Estat-Generalitat. Artadi és cpa de files de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona i va negociar amb la Moncloa quan era consellera de Presidència, just després de la cimera de Pedralbes. Vilalta i Jové, tots dos diputats d'ERC, van integrar les converses entre els republicans i el PSOE per la investidura, menter que Rius va ser cap de gabinet de Puigdemont i de Torra. Ara ocupa un alt càrrec a Palau.En una cimera celebrada dilluns passat a la Casa dels Canonges, el president va proposar a les entitats -Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural- i també a la CUP formar part de la taula de diàleg, però ho van rebutjar. Amb el pas dels dies es va anar obrint el camí perquè hi participessin membres dels partits governamentals, i això ha derivat en l'entrada d'Artadi i Vilalta, així com també la de Jové i Rius.Torra va aprofitar la carta de dijous passat per traslladar a Sánchez quins punts vol tractar la part catalana. Dins del primer epígraf, que conté elements de "resolució del conflicte polític", hi ha dos aspectes: reconeixement i exercici del dret a l'autodeterminació i fi de la repressió, amnistia i reparació. El segon punt, que inclou "condicions favorables per a la negociació", s'hi situen tres qüestions: calendari de treball, sistema de validació i proposta de mediador internacional -objecte de debat intern-, i reconeixement de totes les parts en conflicte, "incloent presó i exili".Sánchez, des de Brussel·les, va rebaixar les expectatives tant dijous com divendres i va indicar que primer caldrà abordar les carpetes en les quals sigui "més fàcil" arribar a un acord. Va tancar un cop més la porta al mediador, perquè considera que la negociació serà transparent i la monitoritzaran "47 milions d'espanyols", una fórmula que ja va fer servir en la roda de premsa posterior a la reunió dels dos presidents al Palau de la Generalitat. "Pas a pas. Serà un diàleg molt complex i confio poder anar encarrilant aquesta crisi", va assenyalar. També va advertir que no hi haurà fruits "immediats" Carmen Calvo, vicepresidenta primera i integrant de la taula, va recalcar divendres que cal arrencar la taula de diàleg amb un "diagnòstic" dels últims anys, concretament de l'última dècada . "Ni l'independentisme pot actuar de la manera com va actuar ni la política des del govern d'Espanya pot estar en la desídia absoluta", va assenyalar Calvo, que també va destacar: "Cal reflexionar i cal construir un espai de coordinació, lleialtat, de trobada i retrobada. Catalunya espera solucions".

