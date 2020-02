L'excoordinadora del PDECAT Marta Pascal deixarà l'escó al Senat després del pròxim ple. Segons ha explicat en una entrevista al programa Els Matins de TV3, Pascal ja va comunicar diumenge la seva decisió al president de la formació, David Bonvehí, i aquest dilluns ho ha fet amb Artur Mas, Carles Puigdemont i Josep Lluís Cleries, que exerceix de portaveu a la cambra alta.



"Crec que faig el que toca", ha manifestat Pascal, que ha dit que pren aquesta decisió "per voluntat pròpia" i seguint la seva "coherència i principis". Amb tot, ha dit que, per ara, no té sobre la taula desvincular-se de la formació.

Marta Pascal deixa l'escó al Senat.

📌 @martapascal @Pdemocratacat : "La meva discrepància s'ha vist com a una dissidència. Crec que faig el que toca. Per mi, la choerència i els principis són molt importants".#ElsMatinsTV3 pic.twitter.com/NoSvRghXkD — Els matins TV3 (@elsmatins) February 24, 2020

Pascal, que va ser elegida senadora per designació autonòmica pel Parlament, ha dit que encara exercirà com a senadora en el pròxim ple per a no deixar el grup amb "un efectiu menys". Fa uns dies va presentar un llibre on es mostra la seva posició politica. Pascal diu que vol seguir fent política i que treballarà des de la seva militància. "La meva discrepància s'ha vist com a una dissidència. Crec que faig el que toca. Per mi, la coherència i els principis són molt importants", ha argumentat. L’encara senadora diu que ha d’obrir una nova etapa i que li agradaria quedar-se al PDECat i no haver de marxar.Pascal ha estat crítica amb la manera que es va liquidar CiU. "El nom de Convergència no l'havíem d'haver canviat. Una part del PDECat pensem que hem de posar la política al davant i se'ns ha titllat fins i tot de traïdors", ha explicat.També ha estat crítica amb la Crida Nacional: “És L'opció de la confrontació i del simbolisme. Jo crec que la política és prendre decisions i avançar".Pascal creu que s’ha de buscar un espai polític que ocupi la centralitat política, tot i que no ha revelat si això pot significar la creació d’un nou partit.Pascal també ha parlat de les seves diferències amb Puigdemont: “Són estrictament polítiques. Jo defenso la paciència radical, anar fent fins arribar on volem". I ha afegit: “No em sento representada per aquesta mirada nostàlgica, més d’esquerres”

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor