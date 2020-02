La Mona Lisa feta amb cubs de Rubik: una obra que val quasi mig milió d'euros

Quasi mig milió d'euros. Aquest és el preu que ha pagat una persona per una obra de la Mona Lisa feta amb cubs de Rubik. La peça, creada per l'artista de carrer conegut com a Invader, s'ha subhastat aquest diumenge a la casa Artcurial de París durant una exposició d'art urbà.L'obra Rubik Mona Lisa data del 2005 i forma part d'una sèrie en què l'artista elabora versions de grans pintures a través d'aquest objecte. Invader (el seu veritable nom és Franck Slama) també ha recreat pintures com Déjeuner sur l'herbe, d'Édouard Manet, i L'origen del món, de Gustave Courbet.

