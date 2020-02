​La família Pujol denuncia seguiments i violació de domicili per part de l'excomissari Villarejo

La família Pujol Ferrusola ha denunciat davant l'Audiència Nacional haver estat víctima d'un operatiu orquestrat pel Ministeri de l'Interior durant el govern del PP per, entre altres qüestions, entrar en alguns dels seus domicilis, seguir-los il·legalment i robar-los documentació sensible. El fill gran de l'expresident català, Jordi Pujol Ferrusola, ha presentat un escrit davant del jutjat d'instrucció central número 6, que investiga l'anomenat cas Villarejo, en el qual demana personar-se com a acusació particular.Segons l'escrit de la família Pujol, avançat pel diari El Mundo i confirmat a l'ACN per fonts jurídiques, "un dels objectius" del Grup Cenyt, propietat de l'excomissari de la Policia Nacional ara investigat José Manuel Villarejo, va ser el fill gran de l'expresident i sol·licita que s'investiguin totes les accions dutes a terme contra ell. Entre d'altres, assenyala almenys "tres intrusions en el domicili de l'exdona i la filla petita de Jordi Pujol Ferrusola al carrer Moneders de Barcelona, el 27 de febrer de 2013" a la recerca de documentació en poder del fill gran de Pujol, que ha gestionat durant les últimes dècades bona part de la fortuna familiar. En concret, les intrusions al domicili haurien estat a les 2.30 i a les 5.45 hores de la matinada i a les 15.30 hores.La família Pujol va denunciar els assalts als Mossos d'Esquadra, que van inspeccionar a fons l'habitatge. Les indagacions, realitzades en col·laboració amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, van donar com a resultat "empremtes especials" a l'interior de l'immoble, que els Pujol demanen ara que siguin desclassificades per si coincideixen amb les d'alguns dels comandaments policials investigats en el 'cas Villarejo'.La família Pujol ha aportat a l'Audiència Nacional, entre altres proves per acreditar aquest nou operatiu parapolicial, l'enregistrament en què Villarejo i el comissari Marcelona Martín Blas, exresponsable d'Afers Interns, al·ludien als "controls que estava mantenint la Policia Nacional a Jordi Pujol Ferrusola i al seu entorn directe" i que mai van ser comunicats al jutge que en aquell moment instruïa el cas Pujol a l'Audiència Nacional.D'aquesta manera, els Pujol atribueixen a l'"organització criminal" per la qual està sent investigat Villarejo un operatiu similar al de l'operació Kitchen en què Interior va disposar abundants mitjans personals i materials per arrabassar la documentació comprometedora que tenia oculta l'extresorer del PP Luis Bárcenas. En el cas de Bárcenas ja s'han acreditat seguiments a la seva família sense ordre judicial, el robatori i intercepció dels seus telèfons mòbils o l'entrada en alguns dels immobles en què custodiaven documentació."Sobre Jordi Pujol Ferrusola es van practicar multitud de seguiments personals, es va confeccionar documentació falsa, després aportada per particulars a la Fiscalia Anticorrupció, i es va donar cobertura, a càrrec de recursos públics, a diferents denunciants espontanis", assenyala l'escrit dirigit al magistrat Manuel García Castelló. "Tot això", afegeixen els Pujol, "per vies alienes al coneixement de l'autoritat judicial i escapant a la seva fiscalització, en interès i lucre propis".En aquest sentit, l'escrit dels Pujol assegura que "hi ha fundats indicis que alguns dels investigats i, particularment, José Manuel Villarejo, actuant al marge de qualsevol legalitat i servint-se de la seva condició de funcionari públic, van falsejar documents de caràcter mercantil, van obtenir informació de caràcter íntim respecte de Jordi Pujol Ferrusola i van oferir avantatges i cobertura econòmica i policial a diferents testimonis per presentar declaracions modelades de signe pretesament incriminador", en referència a les testificals prestades a l'inici del cas Pujol pel financer Javier de la Rosa i l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez.Entre les actuacions suposadament delictives, els Pujol destaquen el lliurament per part de la família Cierco, propietària de la Banca Privada d'Andorra (BPA), a la Fiscalia Anticorrupció d'un document bancari suposadament fals amb el qual es pretenia vincular la dona d'Oriol Pujol Ferrusola, Anna Vidal, amb el seu cunyat Jordi amb l'objectiu d'atribuir a l'exsecretari general de CDC "un paper de testaferro" de la família.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor