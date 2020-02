VÍDEO Avui es compleixen 15 anys del 3% de Maragall

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots llegir peces com aquesta

Pasqual Maragall va denunciar al Parlament el cobrament de comissions il·legals per part del Govern de CiU.

El 24 de febrer de 2005, avui fa exactament 15 anys, unes paraules del president del Govern, Pasqual Maragall, sacsejaven la política catalana i hi introduïen un nou concepte que explica moltes coses que han passat els darrers anys, singularment a l’espai de l’antiga CDC, que ara es mou sota les sigles de JxCat. "Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%", va etzibar el líder del tripartit a l'aleshores cap de l’oposició i líder de CiU, Artur Mas. El terrabastall polític va ser enorme malgrat que Maragall va retirar les seves paraules.Maragall es referia, després dels problemes amb les obres la línia 5 del Metro al Carmel, a les comissions il·legals per obra pública que haurien cobrat els nacionalistes i que aquell mateix dia havia apuntat un editorial d'El Periódico.Allò va indignar als convergents, però Maragall no havia errat el tret i els casos de corrupció es van anar destapant i succeint fins a la dissolució del partit. El 3% s'havia cobrat per finançar-lo i encara hi ha judicis oberts ( aquests dies se n'ha celebrat un ) i també la lògica que s'aplicava per cobrar comissions a través del Palau de la Música Aquest darrer cas, sumat als escàndols dels Pujol, va provocar la dissolució de CDC i la retirada de Mas, que a principis del 2018 va deixar la presidència del PDECat però ara es planteja tornar a primera línia. Recupereu aquí el cara a cara de Maragall i Mas d’avui fa 15 anys

