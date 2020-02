L'ANC convoca una manifestació contra l'extradició de Julian Assange

⬛️⬜️ Julian Assange ha mostrat repetidament el seu suport al dret a l’autodeterminació de Catalunya, i la imatge més icònica va ser en una videoconferència a pl. Universitat. Avui és Barcelona qui li dona suport:



🗓️ 24-F

📍 Pl. Universitat, BCN

🕖 19.30 h#StandUpForCatalonia pic.twitter.com/T5fwBkUiyA — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) February 23, 2020

Barcelona acollirà una de les moltes mobilitzacions que s'estan convocant aquests últims dies arran del judici sobre l'extradició de Julian Assange. Aquest diumenge, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha anunciat un acte de protesta aquest dilluns 24 de febrer a dos quarts de vuit de la tarda que tindrà lloc a la plaça Universitat.Sota el lema "el periodisme no és un crim", la protesta compta amb el suport d'Òmnium, partits com JxCat, ERC i la CUP i grups com Anonymus Catalonia."Julian Assange ha mostrat repetidament el seu suport al dret a l'autodeterminació de Catalunya", ha assenyalat l'ANC en una piulada a Twitter, recordant que va produir una videconferència "icònica" a la plaça Universitat. "Avui és Barcelona qui li dona suport", conclou el text.La protesta coincidirà amb l'inici del judici al fundador de Wikileaks, detingut al Regne Unit. En el plet es decidirà si Julian Assange és extradit als Estats Units, país on s'enfronta a múltiples càrrecs criminals per haver publicat documents públics amb informació confidencial.

