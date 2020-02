VÍDEO Pedro Duque respon a una pregunta de «La Resistencia» i es converteix en l'ídol de la xarxa

Hola, @jponcerivero de @LaResistencia, gracias por tu pregunta y por tu curiosidad. Lo de mover un satélite con una cuerda no creo que se pueda. Así lo veo yo: https://t.co/wXSZHEfG88 pic.twitter.com/f0OZWIVOzz — Pedro Duque (@astro_duque) February 22, 2020

Pedro Duque s'ha convertit en un dels protagonistes del cap de setmana després de respondre una pregunta que li va plantejar "La Resistencia", el conegut programa de Movistar+ que presenta David Broncano.El col·laborador Jorge Ponce va dirigir-se directament al ministre de Ciència i Innovació per preguntar-li si era possible desplaçar un satèl·lit des de la Terra a través d'una corda molt llarga.La resposta de Pedro Duque ha arribat en forma de vídeo al seu compte de Twitter. "Per arribar a altures de 36 quilòmetres s'haurien d'utilitzar milions de tones de cable. Encara que s'utilitzés un material anomenat nanotub de carboni, 25 vegades més resistent que l'acer, i sense tenir en compte el contrapès a l'altra banda, no crec que cap de nosaltres tingui tanta força al braç per poder moure milers de tones", ha explicat el ministre.Duque ha remarcat que el dubte que plantejava Ponce "no era cap ximpleria", ja que els russos havien pensat dissenyar un ascensor que connectés la superfície de la Terra i alguns satèl·lits. Al final del vídeo, el ministre agraeix l'interès del programa en qüestions científiques. "La curiositat per temes científics i tècnics pot despertar les vocacions de molts joves", ha dit.

