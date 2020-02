Tortosa no destinarà diners públics a la retirada del monument franquista

L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha assegurat que l'Ajuntament no destinarà cap partida pressupostària a la retirada del monument franquista que s'erigeix al riu Ebre. En declaracions a l'ACN, Roigé ha afirmat que el consistori no n'és competent ni el propietari però ha reiterat que compliran amb el mandat del Parlament quan s'aprovi la nova llei de memòria històrica. Ara, un cop s'ha conegut que el Departament de Justícia prepara un informe tècnic per blindar la retirada del monument, la batllessa ha reclamat al Govern més concrecions sobre el projecte i els ha retret que "no s'hagi avançat" d'ençà que es va anunciar la nova llei de la memòria històrica."L'Ajuntament complirà sempre amb les lleis del Parlament de Catalunya i, per tant, si hi ha una llei que diu que s'ha de retirar el monument, nosaltres la complirem", ha afirmat aquest diumenge l'alcaldessa de Tortosa. No obstant això, Roigé ha advertit que el consistori no invertirà cap euro en l'actuació i ha lamentat que la consellera de Justícia, Ester Capella, no els hagués informat aquest divendres en un acte al municipi que estan redactant el document.Amb tot, Roigé ha demanat concrecions al departament: "Volem saber què vol fer exactament el Govern amb el monument i quan pretén tirar endavant aquesta actuació". A més, ha lamentat que no s'hagi avançat des de l'anunci de l'elaboració d'una nova llei de memòria històrica. "Si, encara ara, estan encarregant un informe, em pregunto què s'ha fet al llarg d'aquests quasi dos anys des que es va anunciar aquesta llei. Esperem tenir més informació i que ens puguin dir quines intencions tenen", ha subratllat.Pel que fa a la normalització del monument entre els tortosins, l'alcaldessa ha recordat que per a molts veïns l'estàtua forma part del paisatge de la ciutat sense que tingui una connotació franquista. "Som partits que ens creiem la situació del país i, evidentment cap de nosaltres som ni franquistes ni tot el que se'ns ha arribat a dir en molts moments", ha defensat. I en aquest sentit, ha remarcat que va ser el govern tripartit qui va catalogar el monument i que tot just el mes passat es van iniciar els tràmits per descatalogar-lo com a bé patrimonial del POUM.Des de la Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa han celebrat que el Departament de Justícia estigui treballant per retirar el monument. "És una qüestió més decidida i més valenta i esperem que sigui realitat ben aviat", ha manifestat Ester Baiges, membre d'aquest col·lectiu.Segons el seu parer, l'acceptació del monument entre la ciutadania del municipi es deu al desconeixement i a la desmemòria. "L'hem tingut clavat al mig al riu tants anys que hi hagut molta gent que ha crescut amb ell i amb una desmemòria històrica, perquè no s'ha fet l'exercici de saber què significar tenir-lo ni perquè no el volem retirar", ha dit. Davant d'això, ha argumentat que cal voluntat política per la "recuperació" de la memòria i la "dignitat democràtica".

