El nou líder de la coalició PP-Cs al País Basc, a Twitter: «Els que xiulen l'himne d'Espanya son uns fills de puta»

Yo también quiero ejercer mi libertad de expresión para decir a todos los que han pitado el #HimnoNacionalEspaña que son unos hijos de puta — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) May 27, 2017

Més d'una vegada l'hemeroteca juga males passades. En aquest cas, el perjudicat ha estat Carlos Iturgaiz, el dirigent proposat pel PP per liderar la coalició entre populars i Ciutadans a les eleccions del País Basc, que se celebraran el pròxim 5 d'abril.Iturgaiz va escriure un missatge a Twitter pocs minuts abans que comencés la final de Copa del Rei entre el Barça i l'Alavés, moment en què els aficionats dels dos clubs van rebre l'himne espanyol amb una sonora xiulada.En sentir l'escridassa, Iturgaiz va piular el següent: "jo també vull exercir la meva llibertat d'expressió per dir a tots aquells que han xiulat l'himne nacional d'Espanya que sún uns fills de puta". La piulada ja corre per la xarxa i acumula més de 2.300 retuits.

