Casado talla el cap al líder del PP basc per negar-se a pactar amb Ciutadans

El Presidente de @populares, Pablo Casado, me acaba de comunicar que no seré candidato a las elecciones vascas. Quiero agradecer todo el apoyo de @PPVasco que es y será siempre mi partido. — Alfonso Alonso (@AlfonsoAlonsoPP) February 23, 2020

El PP del País Basc viu unes últimes hores molt mogudes. Aquest diumenge, el president dels populars a l'estat espanyol, Pablo Casado, ha comunicat a Alfonso Alonso que no serà el candidat dels populars a les eleccions basques del pròxim 5 d'abril. El mateix exministre de Sanitat hi ha anunciat a Twitter, acceptant que no optarà a ser lehendakari."El president de PP, Pablo Casado, m'acaba de comunicar que no seré candidat a les eleccions basques. Vull agrair tot el suport al PP del País Basc, que és i serà sempre el meu partit", ha escrit el dirigent.Alonso s'havia oposat a l'acord de coalició entre PP i Cs, després de més topades de l'exministre amb la direcció nacional de Casado. Alonso creia que es donava un protagonisme excessiu a Cs en aquest acord de coalició.Al seu lloc, el PP ha proposat l'exeurodiputat Carlos Iturgaiz. En roda de premsa, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha explicat que el dilluns comunicaran la proposta al comitè electoral perquè es pugui aprovar la candidatura d'Iturgaiz, poques hores després que el president de la formació, Pablo Casado, comuniqués al líder del PP basc, Alfonso Alonso, que no encapçalaria la llista.Egea ha volgut agrair "la generositat i entrega" a l'exministre de Sanitat, que ja s'havia posicionat públicament contra el pacte amb Ciutadans, i ha afirmat que l'acord amb la formació taronja és "un pacte de futur" com a "punt d'unió del constitucionalisme".

