Tot el que has de saber de les plataformes de sèries i pel·lícules en «streaming»

El 2018 va ser l'any que va confirmar una realitat incontestable amb la consolidació definitiva de les plataformes de streaming. El 2019, en canvi, va ser el període en el qual les grans multinacionals de la comunicació van decidir entrar en aquest mercat, intentant destronar la reina Netflix, saturant així un mercat amb catàlegs inacabables. Un informe de l'Associació Cinematogràfica d'Amèrica ja havia constatat que per primer cop les subscripcions a les plataformes digitals havien superat en nombre les de la televisió per cable. El futur ja és present. Amb l'arribada de Disney Plus a Espanya el pròxim 24 de març i la consolidació agredolça d'Apple TV Plus , les plataformes que ofereixen contingut en streaming omplen un mercat que ha acabat per massificar-se, amb ofertes interminables i seguint els patrons de les cartelleres de cinema: més productes que no pas temps dels consumidors per gaudir-los. Ales hem estudiat, classificat i valorat tant pel contingut que ofereixen com per les seves característiques, el preu i els dispositius compatibles.

