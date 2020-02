Ribes de Freser tanca el Carnestoltes cremant un ninot del paracaigudista de l'exèrcit accidentat el 12 d'octubre

Carnaval de Ribes de Freser. Foto: Teatre d'Emergència



Ribes de Freser (Ripollès) ha tancat la setmana del Carnestoltes amb la tradicional crema del monument dissenyat per a l'ocasió a la Plaça del Mercat. Aquest any el protagonista ha estat un ninot del paracaigudista de l'exèrcit accidentat amb una farola el 12 d'octubre.Al militar l'acompanyaven un policia nacional i un guàrdia civil amb porra i un mosso disparant un foam. Tots tres situats a dins d'un contenidor on s'hi podia llegir "mesa de diàleg". El director del carnestoltes de Ribes, Eudald Casals, explica que escullen la temàtica en funció de l'actualitat i que esperen a l'última setmana a decidir quina temàtica trien. "La decisió es pren a partir d'una pluja d'idees després d'un dinar que s'allarga", ironitza.L'encesa del monument, però, és l'últim acte d'una sèrie d'activitats que comencen una setmana abans amb l'aparició de la Santa Truja a l'Ajuntament. Aquesta vegada va sorgir de dins d'un pastís d'aniversari gegant, i és que cada any surt d'una manera diferent. L'endemà és quan es descobreix i s'inaugura el monument que després acabarà cremant una setmana més tard. El dijous gras és un altre dels moments àlgids de la festa, amb el "segrest de la mainada", o el que és el mateix, treuen els nens de l'escola i els porten al teatre on passen la tarda amb animació infantil.La presidenta del Teatre d'Emergència, Encarna Belda, explica que Carnestoltes ha de ser "irreverent" i per això aquesta tradició de cremar alguna figura amb motius polítics. De fet, a Ribes han vist encendre figures de la Soraya Sáenz de Santamaría, els dos reis espanyols, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, Mariano Rajoy o Artur Mas amb Anna Gabriel entre d'altres.A quarts de cinc de la tarda ha estat quan ha aparegut la 'Vella Quaresma' que ha decidit que "ja n'hi havia prou de tant menjar i beure" i ha ordenat l'encesa del monument. Amb un ball de diables al voltant del foc i amb la plaça plena, els ninots del militar i dels policies han anat cremant.Tot plegat ha acabat amb una xocolatada i els assistents cantant i ballant la cançó de Miquel del Roig, La Farola.

