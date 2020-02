Tret de sortida al saló alternatiu al Mobile

Els emprenedors han donat aquest diumenge el tret de sortida al Barcelona Tech Spirit amb el Mobile Lunch a la Boqueria, que s'ha convertit en un espai de trobada de l'ecosistema digital i emprenedor. El CEO de la fundació Mobile World Congress (MWC), Carlos Grau, ha destacat que aquesta "és una resposta excepcional per una situació excepcional que ens ha de servir per preparar la millor edició del MWC i 4YFN".En el mateix sentit, Miquel Martí, CEO de Barcerlona Tech City, ha explicat que el Tech Spirit "es proposa omplir el buit d'aquest febrer" gràcies a l'empenta dels emprenedors. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha agraït "l'esforç" de tots els sector s per "mantenir" un "projecte de país" fent un paral·lelisme amb la reconstrucció del Liceu.A la cita, que s'ha fet a la Boqueria per celebrar el 180 aniversari d'aquest mític mercat, hi han assistit uns 300 representants d'institucions, autoritats, centres d'investigació i corporacions que han pogut gaudir dels menjars d'alguna de les parades més mítiques de la Boqueria com Pinotxo bar, El Quim de la Boqueria i la Pastisseria Escribà. Durant l'acte, el CEO de Barcelona Tech City ha recordat que aquesta iniciativa ha estat gràcies als emprenedors que han agafat les regnes de la situació i posar en marxa un esdeveniment capaç de pal·liar l'anul·lació del congrés dels mòbils. "És la nova manera de mobilitzar-se de baix a dalt", ha destacat tot agraint a les administracions, la societat i les empreses el seu suport."Hem estat capaços d'impulsar una iniciativa en un temps rècord", ha celebrat tot recordant que la Barcelona Tech City preveu acollir 5.000 participants i té programades més d'un centenar d'activitats. Grau ha assegurat que "el Barcelona Tech Spirit no vol substituir el 4YFN ni el MWC" però ha determinat que "ens ha de permetre reforçar el teixit i preparar la millor edició de la història del Mobile World Congress el 2021 i seguir treballant i deixar un llegat a la nostra ciutat".La secretària d'estat de Digitalització, Carme Artigas, ha lamentat que enguany "una eventualitat ens impedeix celebrar amb normalitat el MWC" però ha destacat que es tracta d'una situació puntal i ha recordat que malgrat això "el desenvolupament tecnològic i la innovació no s'aturen" tot subratllant "el ple suport de l'Estat a Barcelona com a capital del MWC". Finalment ha conclòs que cal "impulsar el desenvolupament de la tecnologia com a font de desenvolupament i benestar social".

