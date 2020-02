Pagar amb targeta és més car per al comerç i el consumidor que fer-ho amb efectiu

El pagament amb targeta és una pràctica molt estesa entre els consumidors. De fet, els avenços tecnològics ja permeten fer-ho amb el pas del telèfon mòbil per sobre del datàfon. Un estudi ha provat que aquesta transacció és més cara que pagar en efectiu , tal com se n'ha fet ressò El Periódico. De fet, suposa un cost afegit de 2,8 vegades superior per al consumidor i el comerç.El treball, elaborat pels catedràtics d'Economia, Santiago Carbó Valverde i Francisco Rodríguez Fernández , ha calculat 19 costos associats diferents com ara les comissions anuals, el transport dels bitllets i les monedes i les comissions per utilitzar caixers automàtics, entre d'altres.La investigació d'aquests catedràtics s'ha centrat en 52 països, sent Colòmbia, Tailàndia i Irlanda i Hong Kong els únics llocs on es més barat pagar amb targeta que amb efectiu. En el cas d'Espanya, la diferència és menor a la mitjana, una mica més de mig punt, 1,733%. És a dir, tal com posa d'exemple, per una compra de 59 dòlars, fent-ho amb targeta té un cost associat d'1,02 dòlars -0,92 euros- i pagant amb moneda és de 0,39 -0,35 euros-.

