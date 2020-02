Mor un home que volia arribar a l'espai en un coet casolà per demostrar que la Terra és plana

Un home ha mort aquest dissabte al desert de Califòrnia (Estats Units) després d'intentar arribar a l'espai en un coet que havia fabricat ell mateix. L'objectiu d'aquest ciutadà nord-americà era arribar a una altura de 1.524 metres per demostrar que la Terra és plana.El difunt és Mike Hughes, un acròbata que rep el sobrenom de "Mad Mike: el temerari més gran del món". El seu enlairament s'havia de transmetre a "Astronautes casolans", una sèrie que s'emetia pel canal Science Channel on apareixia gent que realitzada diverses exploracions amb pressupostos limitats.Des de l'oficina forense del comtat de San Bernardino han anunciat que s'està produint una "llarga" investigació. "No tenim cap fet fins al moment", ha dit el portaveu de l'oficina en unes declaracions recollides per Europa Press.

