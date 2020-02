VÍDEO Així ha sortit Sabina de l'hospital, cigarreta a la mà

#NOTICIAS Joaquín Sabina se cae del escenaio



El cantautor español Joaquín Sabina cae del escenario durante el concierto que ofrecía en el WiZink de Madrid este miércoles, el cantante fue retirado en camilla.



Justo en su cumpleaños número 71. pic.twitter.com/cP088DNq0U — Portal MX (@PortalMX_) February 12, 2020

El músic Joaquín Sabina ha rebut l'alta hospitalària i es troba a casa seu després de ser operat d'un hematoma intracraneal causat per una caiguda a la fossa del davant de l'escenari, en un concert el WiZink Center de Madrid, el 12 de febrer, avui fa 11 dies.El cantautor ha sortit de la planta de l'hospital Ruber Internacional fumant una cigarreta de menta i amb la mobilitat molt defectuosa, per la qual cosa ha necessitat de l'ajuda dels seus familiars. Ha estat sis dies a la unitat de cures intensives.A més de l'hematoma intracraneal pel qual va ser operat, Sabina va patir lleugeres fractures a l'espatlla. Per aquest motiu, haurà de fer repòs i rehabilitació.Joaquín Sabina va ser intervingut d'urgència dijous d'un vessament cerebral, després que el vespre anterior caigués de dalt de l'escenari en ple concert a Madrid, el dia que complia 71 anys. L'operació va ser un èxit, segons fonts hospitalàries.Sabina va patir la caiguda al WiZink Center de Madrid, mentre s'estava adreçant al públic per presentar la cançó Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, amb qui compartia concert. El cantant de Jaén va patir un cop fort després de caure a la zona que separa l'escenari del públic i va ser atès immediatament pel personal mèdic del recinte. Sabina es queixava d'un fort dolor a l'espatlla i va ser traslladat ràpidament a un centre hospitalari de Madrid.L'espectacle es va suspendre.

