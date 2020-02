Torra mostra el seu suport al saló alternatiu al Mobile: «Tothom hi és quan el país ho necessita»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha destacat la unitat amb la qual institucions i empreses del sector digital han treballat per fer possible el Tech Spirit Barcelona, el saló alternatiu al Mobile, cancel·lat pel coronavirus. "Quan el país necessita que tothom hi siguin, tothom hi és", ha dit Torra."Revolucionaris digitals i i emprenedors d'aquest país: moltes gràcies per tornar a ser aquí", ha afegit Torra en un discurs durant el Mobile Networking Lunch al Mercat de la Boqueria a Barcelona, ​​l'acte inaugural del Tech Spirit al qual també han assistit la secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme Artigas, i el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, ​​Jaume Collboni.Torra ha subratllat la solidesa del front institucional i empresarial que han fet possible aquest esdeveniment, i ha dit que "les mostres d'unitat" que han donat aquests dies són per a ell "un orgull" com a president.A banda, ha destacat que els impulsors de tot plegat hagin estat emprenedors i empreses. "Celebro que vagi de baix a dalt, és la clau de tot. Calia que aquesta setmana continués amb més activitats i força que mai", ha pronunciat.Per Torra, el Barcelona Tech Spirit representa "aquest l'esperit de cultura, de llibertat, de talent i d'anar cap endavant" de la ciutat, i que encarnen espais com la Boqueria o com el Liceu, també a la Rambla."No és en va que, per tercer any consecutiu, el Financial Times designi Catalunya com la regió de sud d'Europa amb més interès per invertir , ni que per novè any consecutiu Catalunya torni a augmentar les seves exportacions", ha destacat.

