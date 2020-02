VÍDEO Presó per a tres persones per robar productes alimentaris de luxe a Barcelona i la seva àrea metropolitana

Els empresonats actuant en un altre establiment Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut tres homes especialitzats a robar productes de luxe i de primeres marques d'establiments comercials, sobretot aliments. Els tres arrestats, dos homes, de 25 anys, i una dona, de 21 anys, se'ls considera els presumptes autors de 39 furts, cinc robatoris amb força i un robatori amb violència a diferents establiments d’arreu de Catalunya, i podia assaltar fins a sis comerços en un sol dia.La investigació es va iniciar al novembre de 2019, per part de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policia catalana, quan es va tenir coneixement que durant els mesos anteriors s'havien comès un seguit de furts de patró molt similar en diversos establiments d'una important cadena de supermercats a Barcelona i la seva àrea metropolitana. En les primeres indagacions, els investigadors van identificar els autors del robatori i van constatar que formaven part d'un grup criminal més ampli que s'havia establert a les localitats de Terrassa i Barcelona.El grup, habitualment dedicat als furts en comerços, havia començat a especialitzar-se en cometre robatoris amb força en establiments comercials, d’on sostreien principalment productes de luxe i de primeres marques, com ara ampolles de vi i begudes espirituoses, algunes de les quals valorades en més de 3.000 euros. En una de les botigues van robar més de 12.000 euros en alcohol.Els policies van comprovar que el grup podia arribar a cometre més de sis robatoris en diversos establiments en un mateix dia i sempre amb un mateix modus operandi que els permetia actuar de forma efectiva i ràpida sobre els principals elements de seguretat dels locals: panys, vitrines i alarmes. A més, si durant els robatoris eren sorpresos o interpel·lats pels treballadors dels establiments no dubtaven en fer ús de la violència.El 13 de febrer la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir in fraganti tres membres del grup després d'assaltar dues botigues d'instruments musicals al districte de Gràcia, de les quals es van endur un saxo i dues guitarres.Els investigadors de la DIC i de les comissaries de Mollet i Vilanova i la Geltrú van determinar que els arrestats també serien presumptes autors d'altres 39 furts especialitzats en diferents establiments, així com de quatre robatoris amb força i un robatori violent.Els Mossos també van comprovar que els arrestats ja havien estat detinguts amb anterioritat en altres ciutats de l'estat com a presumptes autors d'altres 14 robatoris en establiments comercials. Els tres detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció número 11 de Barcelona, el magistrat del qual va decretar el seu ingrés a presó provisional. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

