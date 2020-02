​El Govern negocia amb Disney perquè la seva nova plataforma inclogui els continguts en català

La Generalitat està negociant amb Disney perquè la nova plataforma Disney+ , el servei de subscripció online q ue arribarà a Catalunya el 24 de març , inclogui en el seu catàleg continguts en català. Així ho ha avançat aquest diumenge RAC1 i ho han confirmat fonts del Departament de Cultura a l'ACN.L'objectiu del Govern és que Disney+ inclogui contingut que ja està doblat o subtitulat al català, i que, igual que distribueix en llengua catalana pel·lícules al cinema, en DVD o Blu-Ray, també ho faci en la plataforma digital. Des del Govern veuen important aconseguir-ho perquè el públic infantil i juvenil utilitza cada vegada més les plataformes digitals, on la presència del català és encara molt residual.La intenció del Govern és que Disney+ aprofiti un contingut en català que ja existeix, perquè es tracta de pel·lícules que han estat doblades per TV3 o la pròpia Disney, amb el suport de la Generalitat.Menys de la meitat de les pel·lícules de Disney estan en català. Entre les que sí que ho estan hi ha Dumbo, 101 dàlmates, El geperut de Notre-Dame i Frozen. Alguns dels clàssics com Bambi, La dama y el vagabundo, El libro de la selva, La sirenita o El rey león no tenen versió en català.

