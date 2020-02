​VÍDEO Tensió i càrregues policials en el desallotjament d'un edifici ocupat a Sants

Cargas policiales de la BRIMO en Sants.

Abuso de poder para desalojar vecinas en c Olzinelles 105#StopViolenciaPolicial@HabitatgeSants pic.twitter.com/OUpM0C2kUR — Victoria Canalla (@canalla_vicky) February 22, 2020

[00:00]

Seguim concentrats 👫👭👭👫

esperant que surtin totes les nostres companyes!



Policia fora del barri !!!!



📍Concentració c/Costitució amb c/Olzinellas#JuntesSomMésFortes pic.twitter.com/LlIFD04GuB — Grup d'Habitatge de Sants (@HabitatgeSants) February 22, 2020

Tensió, insults, empentes i càrregues policials en el desallotjament anit d'un edifici ocupat al districte de Sants-Montjuïc. Els fets van succeir al voltant de les 20.30 hores al número 105 del carrer d'Olzinelles quan, segons fonts dels Mossos d'Esquadra, es va rebre l'avís que l'alarma antirobatoris de l'immoble havia saltat. La policia catalana va apropar-se al lloc amb quatre furgonetes i es va trobar una concentració d'entre 50 i 70 persones que pretenia "ocupar l'edifici". Van dispersar la gent que s'aplegava al voltant de l'immoble i van identificar algunes persones, sense que es produïssin detencions.Ben diferent és la versió del Grup d'Habitatge de Sants, que diu que l'edifici feia dos dies que estava ocupat per quatre famílies.Segons l'entitat, una rua festiva de Carnestoltes al barri de la Bordeta va voler "visibilitzar" i celebrar l'ocupació de l'immoble al carrer d'Olzinelles –quatre famílies amb quatre menors d'edat- amb la penjada d'una pancarta amb el lema "Amb més turisme, menys veïnes". El Grup d'Habitatge de Sants afirma que va ser llavors que va saltar l'alarma de l'edifici, que va precipitar l'arribada dels Mossos d'Esquadra i la llum verda al desallotjament de les famílies 'okupes.El quasi centenar de participants de la rua però es van mantenir a les portes del bloc fins a l'arribada de les quatre furgonetes de la brigada mòbil, que van carregar i dispersar els concentrats, segons es pot veure en diversos vídeos penjats a les xarxes.Abans de l'actuació policial un agent informa que es tracta d'una "concentració il·legal" i adverteix els manifestants que qui no marxi voluntàriament serà sancionat. Els agents han identificat totes les persones concentrades –que han quedat encapsulades en un tram del carrer d'Olzinelles- i han procedit a desallotjar la finca."Ja estem totes fora i bé! No ens acostumem a que facin fora a les nostres veïnes. Torna a quedar un altre bloc buit al barri de Sants enllestit per especular. Gràcies a totes pel recolzament incondicional", ha piulat el Grup d'Habitatge de Sants pels voltants de la mitjanit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor