El coronavirus afectarà el Barça a la Champions

El FC Barcelona haurà de sotmetre's a controls de la temperatura, un cop hagi posat un peu a terra a Nàpols, on dimarts disputarà el partit d'anada de vuitens de final de la Champions. Es tracta d'una mesura preventiva i com marquen els protocolos, després que s'hagin produït dues morts per aquesta epidèmia i detectades una trentena més de casos.Segons explica el diari Sport , citant una informació d'ESPN, l'expedició catalana ha rebut una notificació en què se li ha detallat aquesta mesura per a tot l'staff. El Barça té previst viatjar a la ciutat italiana aquest dilluns. En el cas que algun membre tingui febre se l'enviarà a l'hospital.En el comunicat, es precisa que es tracten d'unes pautes marcades per les autoritats sanitàries italianes. De fet, l'arribada del coronavirus al país transalpí ha obligat a cancel·lar tres partits de la lliga italiana.

