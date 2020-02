Ester Capella, sobre el monument franquista de Tortosa: «Té els dies comptats»

El Govern està ultimant un projecte tècnic que detallarà la retirada del monument franquista de Tortosa. Segons ha manifestat en declaracions a l'ACN, la consellera de Justícia, Ester Capella, s'ha encarregat un informe extern per veure de quina manera s'hauria de desmuntar el monòlit i resoldre "de qui és o no és propietat", així com altres aspectes fins ara poc clars.



La nova llei de memòria històrica determinarà qui n'és responsable però si l'Estat no n'assumeix la propietat, Capella vol tenir via lliure perquè el Govern pugui actuar. "Mirarem que quedi ben lligat des del punt de vista legal i que efectivament no hi hagi cap possibilitat d'impedir que el monument sigui tret del mig del riu", ha dit. "Té els dies comptats", ha afegit.

Fins ara, hi ha hagut una sèrie de "contradiccions" sobre la propietat del monòlit i "si era de tothom o no era de ningú", ja que les diferents administracions "no acaben de concretar qui n'era el propietari". Una de les possibilitats, segons ha apuntat Justícia, era que l'Estat reclamés ser-ho però si finalment ningú no ho fa, això deixaria via lliure al Govern per actuar.

Aquest és un dels aspectes que recull l'informe extern encarregat per la Generalitat, que també ve acompanyat d'una memòria tècnica que descriu com s'hauria de fer amb garanties de seguretat el desmuntatge del monòlit que s'erigeix enmig del riu Ebre al seu pas per Tortosa.



"El monument no podrà estar enmig de la ciutat. Tenim la memòria tècnica descriptiva, ens falta determinar el pressupost i els instruments necessaris per treure d'enmig del riu Ebre el monument", ha destacat. En aquest sentit, ha afirmat que el pas que falta és tenir el pressupost vinculat a la memòria tècnica i explicativa que doni viabilitat al que ja s'està treballant.

La consellera de Justícia Ester Capella, arribant amb un clavell roig a la mà a l'acte d'homenatge a les víctimes de la Guerra Civil al memorial de les Camposines. Foto: ACN / A. Ferràs

"També preparem i ja està enllestida la llei de memòria catalana, que preveurà de qui és l'obligació i qui ha de vetllar perquè això no es perpetuï en els llocs", ha indicat. Capella té l'esperança que amb l'aprovació de la llei integral de memòria històrica que facultarà la Generalitat per retirar la simbologia franquista dels espais públics, l'extracció del monòlit quedarà avalada, però amb l'informe busquen "la certesa" que ningú ho impedirà".

Un monument intolerable

La consellera ha insistit que el monument feixista no pot ser "normalitzat", ja que el que representa "no pot conviure ni ser part de l'imaginari de cap poble i ciutat d'aquest país". "Reflecteix una simbologia que no és tolerable en una societat democràtica". El monòlit va ser aixecat pel règim de Franco l'any 1966 i representa la victòria de les tropes franquistes sobre el bàndol republicà en una commemoració de la batalla de l'Ebre.

El 2006 es va incloure al catàleg del POUM i això l'ha deixat al marge de la llei de memòria històrica estatal. Deu anys més tard, el 2016, l'Ajuntament de Tortosa, amb 20 vots a favor dels 21 regidors, va promoure una consulta popular sobre quin havia de ser el futur del monòlit . L'opció que va guanyar per majoria va ser la de "reinterpretar" el monument, en lloc de retirar-lo.

Ara en canvi, el plenari ha aprovat per majoria mocions a favor de la seva retirada i va aprovar el mes passat iniciar els tràmits per descatalogar-lo com a bé patrimonial del POUM. El gest que tot i ser vist com a "simbòlic", s'ha considerat també un primer moviment en la línia d'obrir pas a la retirada.

Actualment, el municipi ebrenc està governat per Junts per Tortosa, que en té l'alcaldia, i el PSC. Es dona la circumstància que la regidoria de Memòria Històrica a la ciutat, des de la constitució del pacte de govern el passat mes de gener, la té una regidora socialista.

