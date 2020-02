​Aragonès: «Els mediadors no són garantia que el que s'acordi es porti a terme»

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que "els mediadors no són garantia que el que s'acordi es porti a terme". Així ho diu en una entrevista que publica El Punt Avui aquest diumenge , i on el conseller d'Economia també apunta que la "garantia dels acords" se l'ha de guanyar l'independentisme amb la força en les properes eleccions.Sobre la cita electoral, Aragonès està "convençut" que el president del Govern, Quim Torra, parlarà amb ERC abans d'anunciar-ne la data. "Per part meva i d'Esquerra no farem d'aquesta qüestió un element de discòrdia, estem preparats per anar a les urnes quan sigui", ha assegurat.Aragonès també ha defensat un calendari de reunions per a la mesa de diàleg entre els governs. El vicepresident considera que les primeres trobades tindran un "caràcter exploratori", on cada part "anirà fent propostes". "Hem de començar a entrar en el detall de les propostes tant sobre la fi de la repressió com sobre la fi del conflicte en termes de sobirania. Això s’ha de començar a parlar", sosté.En aquesta línia, Aragonès també adverteix Madrid que, perquè hi pugui haver un acord sobre pressupostos, primer s’ha de complir el primer acord, en referència a la creació de la taula de diàleg. "Ara tenim l’expectativa que el dia 26 el comencen a complir. En la mesura que hi hagi aquest compliment, estarem disposats a parlar del pressupost, que no vol dir votar-lo, perquè després hi ha el contingut d’aquests comptes", ha conclòs.

