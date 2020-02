​Iceta mostra la seva recepta per a la mesa de diàleg: «Mentalitat oberta i positiva, però realista»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha mostrat la seva recepta per a la imminent mesa de diàleg entre la Moncloa i la Generalitat. "S'hi ha d'anar amb una mentalitat oberta i positiva, però realista ja que a Catalunya paguem el preu d'haver generat expectatives massa elevades que després no es compleixen", ha assenyalat Iceta en una entrevista aquest diumenge als micròfons de Catalunya Ràdio. "Només espero que totes dues parts sàpiguen trobar punts de trobada. Però està clar que és molt difícil creure que en la primera reunió ja s'aconseguirà algun acord", ha reflexionat en veu alta el primer secretari del PSC.En paral·lel, Iceta ha avisat Puigdemont del "risc" de voler fer campanya a Catalunya: "Jo si fos ell no me la jugaria".Per altra banda, el ministre de Sanitat i secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, creu que els futurs comicis a Catalunya no impossibilitaran arribar acords amb la Generalitat a la taula de diàleg. En una entrevista que publica aquest diumenge a La Vanguardia . El socialista afirma que "l'horitzó electoral no ha d'impedir que abordem els temes que hi ha sobre la taula" ni que s'endarrereixin les "respostes que la ciutadania demana".De fet, segons Illa, "hi ha un corrent de fons en la societat catalana i espanyola a favor del diàleg" i del "retrobament". A més, el membre de la delegació del govern espanyol a la taula sobre Catalunya veu "molt raonable" que "els acords puguin ser sotmesos a la consideració de la ciutadania de Catalunya".

