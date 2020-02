​Iceta: «El govern espanyol no es pot acostar ni a un referèndum d'autodeterminació ni a l'amnistia»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha mostrat la seva recepta per a la imminent mesa de diàleg entre la Moncloa i la Generalitat. "S'hi ha d'anar amb una mentalitat oberta i positiva, però realista ja que a Catalunya paguem el preu d'haver generat expectatives massa elevades que després no es compleixen", ha assenyalat Iceta en una entrevista aquest diumenge als micròfons de Catalunya Ràdio. "Només espero que totes dues parts sàpiguen trobar punts de trobada. Però està clar que és molt difícil creure que en la primera reunió ja s'aconseguirà algun acord", ha reflexionat en veu alta el primer secretari del PSC.En paral·lel, Iceta ha avisat Puigdemont del "risc" de voler fer campanya a Catalunya: "Jo si fos ell no me la jugaria"."Si es demana l'indult, s'ha d'estudiar i considerar. I no cal que el demani la persona afectada, també ho pot fer una entitat com és el cas de la UGT amb Dolors Bassa", ha apuntat Iceta, que sí ha tancat la porta a una amnistia general dels polítics presos. "El govern espanyol no es pot apropar a l'amnistia. És una figura molt excepcional que es produeix quan hi ha un canvi de règim i no estem en aquesta situació", ha volgut deixar clar el primer secretari del PSC. "Ara, hi ha moltes alternatives com mesures de gràcia, la pròpia política penitenciària o la possibilitat d'una reforma del Codi Penal", ha enumerat Iceta.Una altra de les línies vermelles, segons el primer secretari del PSC, seria la celebració d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. "L'executiu de Sánchez tampoc pot apropar-se a un referèndum sobre la independència. Però totes les enquestes ens diuen que la majoria dels catalans volen un acord sobre el pacte fiscal", ha apuntat Iceta, que aposta perquè la mesa de diàleg entre governs serveixi per aconseguir "un autogovern més sòlid" per a Catalunya. "Catalunya és una nació sí, però una nació i un estat són coses diferents", ha recalcat el primer secretari del PSC.Finalment, Iceta ha negat que els presos independentistes tinguin privilegis a les presons catalanes i també ha justificat l'informe desfavorable de la Fiscalia a l'aplicació de l'article 100.2. "El penediment no crec que sigui una qüestió imprescindible, però també s'ha de saber que els permisos penitenciaris no són decisions arbitràries i estan sotmeses a control judicial", ha conclòs el líder del PSC.Per altra banda, el ministre de Sanitat i secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, creu que els futurs comicis a Catalunya no impossibilitaran arribar acords amb la Generalitat a la taula de diàleg. En una entrevista que publica aquest diumenge a La Vanguardia . El socialista afirma que "l'horitzó electoral no ha d'impedir que abordem els temes que hi ha sobre la taula" ni que s'endarrereixin les "respostes que la ciutadania demana".De fet, segons Illa, "hi ha un corrent de fons en la societat catalana i espanyola a favor del diàleg" i del "retrobament". A més, el membre de la delegació del govern espanyol a la taula sobre Catalunya veu "molt raonable" que "els acords puguin ser sotmesos a la consideració de la ciutadania de Catalunya".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor