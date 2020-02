El Clínic assegura que Catalunya està preparada pel coronavirus tot i els casos a Itàlia

L'epidemiòleg i cap de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, creu que els protocols i mesures preventives existents a Catalunya per fer front al Covid-19, conegut popularment com el coronavirus, ja són els correctes tot i l'arribada del virus al nord d'Itàlia els últims dies. Segons ell, cal "mantenir la calma" i vigilar el que passa allà, i assegura que les autoritats sanitàries catalanes ja estan "preparades" per si el virus afecta el sud de França o altres zones d'Espanya i finalment, amb tota probabilitat, arriba a Catalunya.El que caldrà fer aleshores, diu, és seguir la pista dels contactes de l'infectat per acotar al màxim els possibles afectats el més aviat que es pugui per no deixar estendre el virus i evitar haver d'aïllar zones senceres.En conversa amb l'ACN, Trilla explica que les recomanacions actuals, com evitar el contacte amb persones que poden tenir símptomes, vigilar amb la tos i els esternuts, quedar-se a casa si es noten símptomes i rentar-se sovint les mans, són les més "senzilles i efectives" i les que s'han de continuar fent, tant ara com si en el futur hi ha casos confirmats. "No es pot fer més que això", considera.Com que veu segur que hi haurà "alertes contínues les properes setmanes i mesos", Trilla demana a la població que sigui racional, i només veu "estrictament necessàries" les mascaretes per al personal sanitari i les persones que tinguin altres malalties. A més, recorda que al principi de la propagació del virus a la Xina ja es van esgotar les mascaretes a moltes farmàcies, i ara mateix són molt difícils de trobar.Un dels problemes que han tingut les autoritats italianes és que un dels primers infectats va transmetre el virus quan encara no tenia símptomes i això ha dificultat resseguir d'on havia sorgit i per on es podia haver escampat. Si es confirmés algun cas aquí, caldria analitzar el seu entorn familiar, laboral o associatiu. La situació seria més complexa quan més gran fos la ciutat on viu i treballa l'afectat, però recorda que actualment la ciutadania es mou molt, encara que visqui en localitats petites o mitjanes. El que sí que creu que no caldria seria aïllar i posar en quarantena tota una gran ciutat com Barcelona o tots els seus habitants per un sol brot, sinó que s'hauria d'acotar l'àrea i les persones possiblement afectades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor