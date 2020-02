​Una colònia de gats pionera a Osona

La presència de gats abandonats al carrer és habitual arreu, també a Calldetenes (Osona). L'Ajuntament d'aquesta localitat, però, ha preparat un projecte pioner per a aquests felins: una colònia controlada.En declaracions a, la regidora de Sanitat, Pilar Puigdesens, explica que al municipi "les colònies estan disseminades en cases o terrenys abandonats i ens porten problemes". "Volem ubicar tots aquests gats que no estan controlats en un punt que els tinguem vigilats", explica la regidora.D'aquesta manera, Calldetenes farà la seva colònia de gats. S'ha buscat una zona "semirural" i "apartada, però que no estigui molt lluny del nucli". L'espai estarà situat a la zona del Torrental, a prop del SES Calldetenes i sota Sant Marc. Es tracta d'un terreny de propietat municipal en el qual no està previst construir-hi en els propers anys. Calldetenes ha agafat l'experiència d'un poble de Múrcia que també va crear la seva pròpia colònia.La regidora explica que les cases dels gats es faran amb contenidors de vidre reutilitzats. "Es tapen els forats, es pinten i es fa un espai per als gats, com una casa per a ells", apunta. En aquest sentit, destaca que també estaran més confortables i protegits de les agressions externes, com els gossos. De fet, el mateix terreny estarà tancat. "Estaran en llibertat, però controlats", afegeix.Precisament, aquest febrer, Calldetenes ha tret dues àrees d'aportació de residus i es reutilitzaran alguns dels contenidors que hi havia fins ara. "Ens ha anat com anell al dit per reaprofitar els contenidors", destaca Puigdesens."En el projecte també hi participarà la canalla del poble amb la decoració dels contenidors", diu Puigdesens, remarcant que, d'aquesta manera, "els fem partícips i conscients" sobre l'abandonament dels animals. Els alumnes de l'Escola Sant Marc seran els encarregats de decorar-los.De fet, segons la regidora, la proposta ha tingut una molt bona rebuda. Està previst que voluntaris i entitats es cuidin de l'alimentació i neteja dels felins.Aquesta colònia és una mesura més per al control dels gats de carrer. Durant aquest gener, l'Ajuntament de Calldetenes va esterilitzar set felins d'una de les colònies -tres mascles i quatre femelles-. "Cada any destinem una partida per a l'esterilització dels gats", explica la regidora.Aquest 2020, però, Calldetenes ha anat un pas més enllà. De moment, "començarem la colònia amb aquests set gats, però n'hem comptabilitzat una vintena a tot el poble".

