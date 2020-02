​Una concentració animalista a València demana unes Falles sense toros

Una concentració animalista que s’ha celebrat aquest dissabte a la tarda a València ha exigit la celebració d’unes Falles sense toros i ha defensat que la tauromàquia és “antisocial”. Els manifestants han exigit en la lectura d’un manifest el compliment de la llei de protecció de la infància i adolescència del País Valencià, ja que, segons ells, “tot i això, els nens i nens accedeixen a tota la comunitat a les places de toros i als mal anomenats ‘festejos’”.A la protesta, convocada pel PACMA sota el lema #FestesSenseBous, hi ha participat la presidenta del PACMA, Laura Duarte, i la coordinadora provincial a València y vicepresidenta del partit, Raquel Aguilar.Les persones concentrades han pronunciat consignes com “València mereix unes Falles sense tortura”, "Puig, Oltra, els toros no ens importen", "tauromàquia vergonya nacional" o "la tortura ni és art ni és cultura".En la mateixa línia, han criticat que al País Valencià existeixen “escoles de tauromàquia on els menors poden assistir a classes per a què els ensenyin com torturar l’animal, i estan exposats a una activitat violenta que suposa una violació dels seus drets a la integritat física i mental”.Duarte ha exigit en el manifest "valentia política" per "enfrontar-se al lobby taurí".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor