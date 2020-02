El Barça supera (també) al Madrid en la xifra de gols marcats en tota la història de la Lliga

Más goles en la historia de La Liga:



6151 Barcelona

6150 Real Madrid



👉 El Madrid llegó a tener 139 goles de diferencia (3695-3556) respecto del Barcelona el 22.09.1990.



👉 El día que debutó Messi en La Liga (16.10.2004) las cosas estaban 4711-4641 (+70 para el Madrid). pic.twitter.com/VY6vq6SwAu — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 22, 2020

El gol anotat per Arthur al minut 89 contra l'Eibar ha estat decisiu perquè el FC Barcelona superi el Reial Madrid en gols anotats en la història de la Lliga. Els blaugrana n'han marcat 6.151, mentre que els blancs 6.150. Un fet en què també hi ha contribuït que l'equip de Zidane es quedés a zero en la seva visita al Ciutat de València contra el Llevant, cosa que ha convertit els culers en líders de la competició.L'última vegada que el Barça va estar per davant en aquesta classificació golejadora va ser el 16 de desembre de 1962. Aleshores, havia anotat 1.932 dianes i el Madrid en tenia dues menys. El tècnic dels catalans era una de les figures rellevants del club, Ladislau Kubala. Una setmana més tard, perdia aquest liderat.La màxima diferència golejadora, des d'aquesta dècada dels 60, arriba el 1990. En tres ocasions aquell any el Reial Madrid va arribar a tenir 139 de marge. Una renda que ha anat perdent, especialment a partir de l'any 2000, que va arribar a estar per sota dels 50.Però sobretot ha estat en els últims cinc anys. Una bona mostra d'aquesta evolució ha estat els mesos d'abril dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019 en què la diferència ha anat evolucionant de 69, 49, 42 i 15, respectivament. El passat mes d'octubre ja només era de vuit.L'usuari de Twitter MisterChip (Alexis) ha afegit una altra dada interessant en aquesta disputa entre els dos grans rivals. El dia que va debutar Leo Messi a la Lliga, el 16 d'octubre de 2004, el Reial Madrid tenia 70 gols a favor: 4711-4641.

