​Condemnen el Vall d'Hebron per la mort d'una pacient que va caure mentre era a urgències

Un jutjat de Barcelona ha condemnat l'hospital Vall d'Hebron a indemnitzar amb prop de 145.000 euros els set fills d'una dona que l'agost del 2017 va morir després de patir una caiguda mentre era a urgències del centre. La dona, de 83 anys i amb diverses afectacions que li complicaven la mobilitat i la circulació vascular, va caure després que personal d'infermeria la deixés sola en una cadira per orinar. Per això, la magistrada creu que el personal de l'hospital no va actuar correctament i condemna l'asseguradora de l'Institut Català de la Salut (ICS) a indemnitzar la família.Segons la sentència, a la qual ha tingut accés l'ACN i que l'asseguradora no ha recorregut, una tarda de l'agost del 2017 la dona va anar a urgències amb un sagnat rectal per hemorràgia digestiva. Poc abans de mitjanit li van donar l'alta d'urgències i van decidir ingressar-la a planta. No obstant això, no es va arribar a fer l'ingrés a planta, i es va quedar en un box fins dos dies després.A les 7 del matí del tercer dia la dona va demanar a les infermeres que l'ajudessin a aixecar-se per orinar. La van treure del llit i la van posar en una cadira amb falca, però la van deixar sola per preservar la seva intimitat. Les dificultats de mobilitat, les afeccions que patia i la medicació que prenia li van provocar un desmai, que la va fer caure i patir un traumatisme cranioencefàlic i una hemorràgia cerebral, que la va deixar en coma. Tot i una intervenció quirúrgica d'urgència, la dona va morir uns quants dies després.Segons va explicar una infermera, la pacient va ser aixecada del llit i transferida a una cadira amb una falca o ampolla per orinar. Allà se la va deixar sola per preservar la seva intimitat, però la magistrada creu que això va ser un risc innecessari, ja que la cadira amb falca urinària té menys estabilitat que un llit o un vàter."L'obstinació per preservar la intimitat havia de cedir davant la necessitat de preservar la integritat física", afirma la sentència. "No té sentit que s'advertís els pacients de la necessitat de trucar i demanar ajuda als professionals per evitar caigudes i, en canvi, quan ho fan, se'ls deixi en una situació de major risc de caiguda", rebla la magistrada.Els fills de la pacient van al·legar que l'hospital no va valorar l'alt risc de caiguda de la dona en les primeres 24 hores d'entrada a l'hospital, ja que la pacient tenia dos dels cinc factors de risc, cosa que la magistrada també accepta. Per tot això, la sentència considera que l'actuació del personal d'infermeria del Vall d'Hebron no va ser correcta, i obliga l'asseguradora a indemnitzar amb prop de 145.000 euros els set fills de la dona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor