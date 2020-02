Huawei estrena al cor de Barcelona la segona botiga més gran d'Europa

Huawei ha donat regals a la inauguració i s'han generat grans cues Foto: ACN

La multinacional xinesa Huawei ha obert aquest dissabte una de les seves botigues més grans del món al número 9 de plaça Catalunya de Barcelona, just al costat de la que té Apple a Passeig de Gràcia. L'obertura d'aquesta flagship, terme importat del vocabulari mariner que vol dir la més important de tota la flota, s'ha fet tot i la cancel·lació del Mobile World Congress i ha provocat molta expectació perquè als 1.000 primers visitants els han regalat dispositiu de la companyia. La directora de retail de Huawei consumer Espanya, Marianna Cherubini, ha detallat que aquesta és "la segona botiga més gran" a Europa i ha destacat que "és la demostració que Huawei segueix apostant per Espanya".La nova botiga de Huawei té 750 metres distribuïts en dues plantes. Aquesta és una botiga flagship i el seu principal objectiu no és que el client compri, sinó obtenir prestigi i posicionar la marca. "Les flagships són els llocs on volem que el consumidor no només conegui la marca, el producte i la tecnologia que aporta" la multinacional xinesa "sinó també serveis i experiències com cursos per aprendre a treure el màxim profit dels nostres productes", diu Cherubini. En aquest nou espai Huawei oferirà serveis de formació gratuïta, exposicions, consultes personalitzades i actes amb persones de rellevància en el sector, cosa que també fa Apple a la botiga del costat.Cherubini ha dit que la botiga s'ha ubicat a plaça Catalunya perquè buscaven "estar al cor de la ciutat i no estar al costat dels altres". La directiva ha detallat que la flagship s'ha fet pensant en Barcelona i que li han "volgut donar un toc personal amb la tècnica del trencadís" que decora les parets.Cherubini ha explicat en declaracions a l'ACN que hi ha "un amor molt fort entre Huawei i els espanyols" i ha destacat que "fa més de 20 anys" que la companyia "va desembarcar per primera vegada a l'Estat" i que "és una aposta que segueix fent que es demostra amb aquesta flagship.Preguntada per la cancel·lació del Mobile World Congress, la directiva ha explicat que Huawei "volia aprofitar el moment de celebració de la telefonia i tota la comunicació" per inaugurar l'espai però ha matisat que la "vocació" de la seva empresa "és oferir el millor als clients" i que amb aquesta obertura els acosten tot el seu "ecosistema". "Huawei no només té els millors smartphones, té tota mena de productes que volíem que els consumidors poguessin conèixer", ha explicat tot destacant que aquest esdeveniment "era un plus que volíem celebrar amb la ciutat". La directiva ha justificat que han decidit "seguir" amb el seu projecte malgrat la cancel·lació del MWC pel coronavirus i ha subratllat que tenen "un protocol que garanteix que tot segueix endavant normalment".L'obertura ha convocat centenars de persones, moltes d'elles encuriosides pel nou espai i incentivades pels regals que han fet durant aquest dissabte. Alguns d'ells passaven per casualitat per davant d'aquest espai i han aprofitat l'ocasió. Els 1.000 primers visitants han rebut un dispositiu Huawei de regal. Entre els presents hi havia mòbils, tauletes, auriculars, carregadors i rellotges. A més, durant aquest dissabte s'han fet tres sortejos, en els quals s'han sortejat alguns dels productes més valorats de Huawei.La inauguració oficial de la botiga s'ha fet a les set de la tarda. L'acte ha comptat amb la presència dels màxims directius de Huawei i ha tingut com a convidat especial el motorista Jorge Lorenzo que ha convidat els assistents a participar en una trobada de motos virtual.

