Artur ​Mas: «No encapçalaré cap operació que no sigui d'unitat dins el món que jo represento»

“El que segur que no faré és encapçalar cap operació que no sigui d’unitat dins el món que jo represento” Artur Mas #FAQSbraithwaiteTV3 ▶️ https://t.co/JeoxzPGEQI pic.twitter.com/9sjUU9Oaez — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) February 22, 2020

“No lluitaré per ser candidat. La resposta definitiva només la podré donar quan Junts per Catalunya hagi aclarit definitivament la seva estructura de cara als propers temps” Artur Mas #FAQSbraithwaiteTV3 ▶️ https://t.co/JeoxzPGEQI pic.twitter.com/6sD5Bt6WU1 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) February 22, 2020

“Vull dedicar-me a les idees, al país de futur i a identificar talent polític que es dediquin en el futur a la política” Artur Mas #FAQSbraithwaiteTV3 ▶️ https://t.co/JeoxzPGEQI pic.twitter.com/ihkaRS70gf — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) February 22, 2020

“Si em parlen de qualsevol cosa que serveixi per tirar endavant aquest projecte jo escoltaré. No puc rebutjar qualsevol possibilitat si realment hi ha molta gent que empeny per això” Artur Mas #FAQSbraithwaiteTV3 ▶️ https://t.co/JeoxzPGEQI pic.twitter.com/0QIj4dqsck — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) February 22, 2020

“El president Puigdemont té prou maduresa personal per saber si ha de ser a la llista” Artur Mas #FAQSbraithwaiteTV3 ▶️ https://t.co/JeoxzPGEQI pic.twitter.com/23dQqLfudo — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) February 22, 2020

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha descartat encapçalar "cap operació que no sigui d'unitat" dins l'espai de JxCat. En una entrevista aquesta nit al FAQs de TV3 , Mas s'ha referit a una possible escissió de l'entorn del PDECat i ha avisat que, tot i que la podria "arribar a comprendre", el seu nom "no serveix" per liderar-la.D'altra banda, i en relació a si ell podria tornar a ser candidat a la presidència, Mas no ha tancat la porta definitivament però sí que ha dit que no és el seu "desig". Tot i això, ha explicat que la decisió definitiva arribarà un cop acabi la reordenació de JxCat. Mas sí que ha avançat, però, que vol "seguir fent política" i ha explicat que la seva prioritat serà "identificar, captar i incentivar talent polític".L'expresident, que ha reconegut que no sap "al cent per cent" què acabarà fent i ha admès que si hi ha "molta gent que empeny" per alguna proposta concreta ell l'escoltarà, ha insistit que no lluitarà per encapçalar una candidatura a la presidència. "Intentaré una solució que no passi per aquí, l'etapa que jo podia liderar ja està feta", ha explicat.Així, coincidint amb el dia abans de la fi de la seva inhabilitació, aquest diumenge 23 de febrer, Mas ha explicat que vol que el seu paper dins la política se centri en la captació de talent. "Vull captar talent, generar-lo, estimular-lo i també generar idees i pensar el país", ha explicat, per afegir després que calen persones "que es dediquin a la política i que siguin de vàlua"Mas també s'ha referit a la taula de diàleg entre governs i ha admès que "no es pot ser optimista". "Ni il·lusions òptiques, ni miratges, ni pel·lícules de color de rosa", ha resumit en relació a les expectatives en la negociació. Tot i això, ha defensat que cal assistir a la taula perquè l'independentisme "té la bandera del diàleg" i no pot "rebutjar l'oportunitat".

