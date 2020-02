Itàlia ordena el confinament a les zones afectades pel coronavirus

Itàlia ha ordenat el confinament a les zones més afectades pel coronavirus amb un decret que hi prohibeix l'entrada i sortida, tret en casos excepcionals. El primer ministre, Guiseppe Conte, ha dit després d'un consell de ministres extraordinari, que també s'han suspès totes les activitats públiques, així com l'escola i actes esportius o religiosos."Evidentment, hi haurà controls", ha advertit Conte reclamant col·laboració ciutadana per evitar moviments a les zones afectades pel Covid-19 i assenyalant que, si cal, actuarà la policia o, fins i tot, l'exèrcit. Amb tot, el primer ministre italià ha dit que "no hi ha motius" per tancar les fronteres Schengen que permeten la lliure circulació entre els països europeus que en són membres.El coronavirus ja ha matat a dues persones a Itàlia, i hi ha més d'una setantena d'infectats, principalment a Llombardia i el Vèneto, però també al Piemont. Totes les persones que han estat amb contacte proper amb persones infectades hauran de passar una quarantena.De fet, el govern italià ha aprovat un decret urgent de mesures extraordinàries que preveu la imposició de multes i adverteix amb responsabilitats pels penals als que vulnerin l'ordre de confinament a les zones afectades pel coronavirus.El decret també preveu que les autoritats competents puguin determinar altres mesures de protecció i prevenció davant del brot de coronavirus.

