La xarxa engega una campanya perquè Netflix porti el català als clàssics d'anime de l'estudi Ghibli

Des de principis de febrer que algunes de les pel·lícules de l'estudi d'animació Ghibli, un dels més prestigiosos dins del món de l'animació, estaran disponibles a Netflix. Tot i que quan es va anunciar el seu llançament ja es va demanar que s'inclogués la versió en català, la plataforma no ho ha fet. És per això que ara la xarxa ha engegat una campanya de recollida de firmes a través de la plataforma Change.org per demanar que els films estiguin disponibles en llengua catalana.



Ara per ara la petició ja ha recollit unes 300 signatures de les 500 que s'ha proposat.Entre les pel·lícules d'anime de l'estudi Ghibli que hi ha disponibles a Netflix hi ha el Viatge de Chihiro (l'únic film d'animació que ha aconseguit un Òscar fins ara) La Princesa Mononoke, El Castell Ambulant, Porco Rosso o el Meu veí Totoro.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor