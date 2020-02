Ciutadans ha d'ajornar l'elecció dels compromisaris per incidències en el sistema de vot

Ciutadans ha hagut d'ajornar la votació per a l'elecció dels compromissaris de la cinquena Assemblea General i els processos de primàries a les eleccions autonòmiques de Galícia i el País Basc per una incidència en el sistema de vot.Aquest fet ha estat a causa d'un "greu perjudici" provocat per l'empresa Scytl, contractada pel partit per portar el servei de votació electrònica, que ha impedit a part dels afiliats votar aquest dissabte per elegir els 355 compromissaris que assistiran a l'Assemblea General de març.El partit ha informat que la votació per a l'elecció de compromissaris de la V Assemblea General serà el dissabte dia 29 des de les 00.01 hores fins a les 21.00 hores via telemàtica, mentre que la votació presencial serà el diumenge dia 1 de març des de les 10.00 hores fins a les 19.00 hores.Per la seva banda, la votació de primàries per a l'elecció del cap de llista per a les eleccions autonòmiques al País Basc i Galícia serà el dimecres 26 de febrer des de les 00.01 hores fins al dijous 27 de febrer a les 19.00 hores via telemàtica."Traslladar a tota la nostra afiliació a la seguretat que tot el procés es durà a terme amb totes les garanties i drets i la convicció que els pròxims dies de votació seran d'una afluència que demostri el grau de democràcia i llibertat del nostre partit", ha assegurat el president de la Comissió de Garanties i Valors, Jesús Galiano, en un missatge als afiliats.L'empresa encarregada de prestar el servei electrònic ha explicat que la incidència s'ha degut a un error humà de l'equip de Scytl en la configuració del servei que permetia als usuaris l'accés a la plataforma de votació i, com a proveïdor de tecnologia extern a Ciutadans, "assumeix íntegrament" la sentència."Scytl lamenta profundament els incidents ocasionats durant la jornada d'ahir i avui i es disculpa davant l'afiliació i la direcció del partit per l'error ocorregut, així com pels perjudicis ocasionats a la seva imatge i qualsevol altre dany causat", ha remarcat l'empresa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor