El paracaigudista que va xocar contra un fanal, disfressa d'aquest Carnaval

Carnaval és la festa de la disbauxa, però també la de l'enginy. Les disfresses canvien cada any i s'adapten a l'actualitat. Enguany, per exemple, ha estat fàcil veure pels carrers vestits de personatges de moda com el Joker o la princesa Frozen, però n'hi ha que encara van més enllà.En les darreres hores s'ha viralitzat la imatge d'un jove vestit amb què molts usuaris han titllat de "la millor disfressa de Catalunya". El noi s'ha disfressat del paracaigudista que portava la bandera d'Espanya a la desfilada militar de Madrid del 12 d'octubre que va xocar contra un fanal. Com es pot veure en la imatge, va vestit de militar i ha fabricat un paracaigudes i un fanal casolà. A més, va equipat amb la bandera espanyola que el militar mai va arribar a poder penjar davant els Borbons.La disfressa ha triomfat a les xarxes i la fotografia ha estat compartida per centenars d'usuaris que han aplaudit l'enginy i humor del jove.

