Itàlia assegura que té els «protocols necessaris» per reaccionar «eficaçment» al coronavirus

El president d'Itàlia, Sergio Mattarella, ha assegurat que el sistema sanitari del país és capaç de reaccionar "eficaçment" al coronavirus i ha remarcat que estan "operant ràpidament". A través d'un comunicat, Mattarella ha remarcat que han preparat els protocols "necessaris" per fer front al contagi.El president també ha apel·lat al "sentit de la responsabilitat" per garantir la resposta "més efectiva" i ha demanat, així, la col·laboració ciutadana a l'hora de seguir les indicacions sanitàries. A més, el president italià també ha volgut agrair la tasca a metges, investigadors, forces armades per "afrontar i aturar" el risc de propagació.Aquest dissabte s'ha confirmat una segona víctima mortal a la regió del Vèneto a causa del virus. En total, hi ha unes 50 persones infectades.El Ministeri de Salut ha difós un decàleg de regles a seguir per evitar el contagi, com rentar-se les mans, evitar el contacte amb persones que pateixin infeccions respiratòries o no tocar-se els ulls, nas o la boca amb els ulls. A més, també recomanen fer servir la mascareta només si se sospita que s'està malalt, així com trucar a emergències si es té febre o s'ha estat a la Xina des de fa menys de 14 dies. També recorden que els productes de la Xina no són perillosos i que els animals de companyia no difonen el coronavirus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor