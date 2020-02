Un detingut i quinze identificats per tràfic de drogues a la Bisbal d'Empordà

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de la Bisbal d'Empordà han detingut aquest divendres una persona i n’han identificat 15 per consum i venda de drogues al poble. Els fets haurien passat en un bar, on presumptament s'estaven duent a terme traficant amb estupefaents i s’ocasionaven molèsties constants als veïns de la zona.En un comunicat aquest dissabte, la policia ha explicat que els agents van entrar al local per escorcollar-lo i van aixecar dues actes per possessió de substàncies estupefaents, una altra per possessió d'arma blanca i una per falta de respecte als agents de l'autoritat.A més, a un dels clients se li van trobar sis paperines, presumptement de cocaína. Per aquest motiu, l’home, 34 anys, va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

