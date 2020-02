Llum verda a què les infermeres puguin prescriure medicaments

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha signat amb el Consell de Col·legis d'Infermeres de Catalunya el conveni final perquè les infermeres pugin prescriure a partir d'ara alguns medicaments i productes sanitaris. Vergés ha firmat l'acord que permet posar en marxa l'emissió del certificat digital necessari perquè els infermers acreditats accedeixin al Sistema Integrat de Recepta Electrònica del CatSalut (SIRE).D'aquesta manera, els professionals de la infermeria podran signar l'ordre de dispensació electrònica que emetin. El conveni estableix que els col·legis professionals seran els emissors d'aquests certificats digitals, en els quals hi constarà informació d'identificació de cada infermera o infermer.Es detallarà el seu nom i cognoms, el NIF, el número de col·legiació, la professió, l'especialitat infermera en cas de tenir-la, el tipus d'acreditació (generalista o especialista), el número identificador del certificat i l'adreça de correu electrònic. Es tracta d'una targeta identificativa –igual que la que fan servir els metges i metgesses–, per accedir al SIRE.Aquesta plataforma integra els processos de prescripció i dispensació dels fàrmacs i productes sanitaris finançats per la sanitat pública, i s'hi està treballant per enllestir-hi totes les funcionalitats perquè pugi recollir la indicació infermera. El SIRE permet emetre les receptes electròniques, accessibles per a les persones ateses des de qualsevol farmàcia o punt de dispensació.A banda del Consell de Col·legis d'Infermeres de Catalunya, el Departament de Salut ha signat també l'acord per poder emetre la signatura electrònica amb els col·legis d'infermeres de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

